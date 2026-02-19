circle x black
Comuni, sindaco Casalbore: "Piccoli hanno stessi problemi dei grandi ma meno risorse"

Emilio Salvatore, sindaco di Casalbore
Emilio Salvatore, sindaco di Casalbore
19 febbraio 2026 | 18.58
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"È importante la presenza a questo evento decisivo organizzato. Con il progetto 'piccoli Comuni' ci ha infatti dato la possibilità di poter intervenire in settori di cui, altrimenti, da soli non ci saremmo mai potuti occupare. Grazie ad Anci siamo stati messi nelle condizioni di poter operare. Il Comune di Casalbore ha deliberato di aprire l’ufficio Europa, del quale ora stiamo strutturando la sede fisica: un ufficio a disposizione della cittadinanza che faccia da intermediatore tra Europa e piccoli Comuni”. Lo ha detto Emilio Salvatore, sindaco di Casalbore, in provincia di Avellino, agli Stati generali dei piccoli comuni, in svolgimento fino al 20 febbraio presso il Centro Congressi la Nuvola a Roma.

Essere il sindaco di un piccolo comune, spiega Salvatore, porta con sé "molte criticità perché abbiamo le stesse problematiche, incombenze e responsabilità dei sindaci dei grandi Comuni ma abbiamo poche possibilità di affrontarle, sia dal punto di vista di bilancio che di personale".

"Essere invece messi nelle condizioni di poter interagire con l'Europa, che è un punto di riferimento importante anche per noi, e non solo per i ministeri - conclude - ci permette di avere un po’ di ossigeno in più per lavorare meglio per le nostre comunità".

