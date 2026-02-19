circle x black
Comuni, sindaco Minervino di Lecce: "Con progetti Anci formazione e arricchimento"

- Antonio Marte, sindaco di Minervino di Lecce
19 febbraio 2026 | 18.56
Redazione Adnkronos
"Trovarsi qui, tutti i piccoli Comuni italiani riuniti, è stata una bellissima sorpresa, perché ci dà la possibilità di portare all'attenzione non solo di Anci ma anche della Presidenza del Consiglio dei Ministri tutte le problematiche che riguardano la gestione dei piccoli comuni. Il progetto ‘Piccoli’ di Anci ad essi dedicato è un contributo, offrendo la formazione e l’arricchimento che ci servivano per migliorare le prestazioni e i servizi a livello comunale". Lo afferma Antonio Marte, sindaco di Minervino di Lecce, agli Stati generali dei piccoli comuni di Anci, in svolgimento fino al 20 febbraio presso il Centro Congressi la Nuvola a Roma.

"Le problematiche sono spesso legate alla mancanza di risorse e personale e all’impossibilità di poter assumere le persone necessarie ad espletare i servizi che Regione e Province delegano ai Comuni. A noi mancano ovviamente le competenze e le professionalità idonee per farlo - sottolinea - si fanno i salti mortali, ma non sempre il risultato è dei migliori. Si potrebbe fare molto meglio con qualche presenza in più. L'idea di togliere i segretari comunali dal tetto di spesa era ottima, spero che il governo ci ripensi e la estenda anche ai Comuni fino a 5000 abitanti, ora vale per i comuni con 3000 abitanti. Per noi sarebbe una grossa boccata di ossigeno che ci permetterebbe di rimpinguare un po’ il personale di cui abbiamo tanto bisogno".

