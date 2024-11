Controlli a tappeto nel fine settimana tra le vie della 'movida' di San Lorenzo e Trastevere: 300 persone identificate, 200 veicoli controllati e 19 esercizi pubblici; un arresto per droga; 18 contestazioni amministrative per il consumo di alcool in strada e oltre 200 contravvenzioni al Codice della strada. In campo gli agenti dei commissariati San Lorenzo e Trastevere che hanno messo a setaccio i quartieri maggiormente frequentati da giovani e turisti nel weekend.

Arrestato 37enne per droga

Arrestato un trentasettenne, trovato con 17 dosi tra hashish e cocaina. La perquisizione, poi, estesa nella sua abitazione, ha consentito ai poliziotti di sequestrare altra sostanza da taglio, un bilancino di precisione e materiale utile al confezionamento delle dosi, oltre a circa 900 euro in contanti. L'uomo è così finito in manette e l’autorità giudiziaria ha poi convalidato l’arresto.

Controlli su locali

Nel mirino della Polizia di Stato anche attività commerciali e sale slot: 19 sottoposti a controlli amministrativi. Grazie al concorso dell’Ama, i luoghi interessati dal servizio sono stati progressivamente oggetto di interventi di ripristino del decoro urbano con la rimozione dei rifiuti, nonché con la idro-pulitura dei siti. Con un tecnico della società Areti, infine, sono stati individuati e segnalati guasti e malfunzionamenti dell’illuminazione pubblica in entrambi i quartieri.