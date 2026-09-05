circle x black
Cerca nel sito
 

Fabrizio Corona e figlio minacciati, auto dell'ex re dei paparazzi presa a colpi di catena

A minacciare e chiedere soldi a Corona sarebbero stati due amici del figlio. La denuncia in questura e il fermo di un 20enne, l'altro giovane invece è riuscito a fuggire

Fabrizio Corona - Ipa
Fabrizio Corona - Ipa
05 settembre 2026 | 11.49
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Nella notte tra lo scorso giovedì e venerdì, Fabrizio Corona e il figlio hanno denunciato, negli uffici della Questura, di aver ricevuto minacce da parte di due amici del ragazzo che gli hanno chiesto 500 euro, altrimenti avrebbero fatto del male a entrambi. Mostrate agli agenti le chat con le richieste di soldi, l'ex paparazzo si è recato in zona Città Studi insieme agli agenti per lo scambio di denaro. Sceso dall'auto, uno dei due ragazzi ha sfondato il lunotto posteriore dell'auto di Corona con una catena. I poliziotti sono intervenuti e lo hanno fermato, mentre l'altro giovane è riuscito a fuggire. Il fermato è un 20enne italiano, indagato in stato di libertà per tentata estorsione e danneggiamento aggravato.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
minacce estorsione danneggiamento
Vedi anche
Edi Rama a Cernobbio: "La differenza tra Vannacci e Meloni? Giorgia è brava e bella" - Video
Bardella elogia il governo di Meloni e Salvini: "Spero continui per anni" - Video
A Cernobbio è il Vannacci day tra foto e strette di mano. Gli organizzatori: "Siamo tra amici" - Video
Forum Ambrosetti, il diario della prima giornata a Cernobbio - Video
Crosetto a Bari per la festa di Fdi: "Quando ho fondato il partito mi aspettavo tutto questo" - Video
Tajani a Cernobbio: "Guerra ibrida in corso, problema è la Russia non Vannacci" - Video
Urso sale in cattedra a Cernobbio e interroga i giornalisti sull'inflazione - Video
News to go
Onu vota per superare mappa di Mercatore
Castellitto, Porcaroli e Morrone in 'The Gentlemen 2': "Oggi non c'è nulla di più seducente del male"
Vannacci arriva a Cernobbio: "Indagine procura militare? Non sono preoccupato" - Video
Venezia 83, dalla star del giorno al gossip: le 5 cose da sapere sulla terza giornata - Videonews dalle nostre inviate
Venezia 83, i primi film ai voti: il punto critico di Valerio Sammarco - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza