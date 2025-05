Henkel Consumer Brands annuncia la nascita del nuovo brand Syoss by Palette, segnando l’inizio di una nuova fase nel mondo della colorazione, dello styling e della cura dei capelli. A dare il via ufficiale a questa è “Syoss Hair Lab”, un evento immersivo organizzato da Henkel per scoprire il nuovo volto della brand, grazie anche ad un programma ricco di appuntamenti e masterclass.