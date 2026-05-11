Costituzione: Clementi (La Sapienza), 'Quattro incontri per riflettere su Costituzione, sviluppo economico e cittadinanza'

"Questo viaggio si è inserito nel percorso avviato dalla Presidenza della Repubblica per sottolineare l'importanza degli 80 anni di vita costituzionale e repubblicana del nostro Paese. Questi 80 anni sono stati anni di diritti e doveri, ma anche di sviluppo economico, crescita e confronto." Così Francesco Clementi, professore ordinario di Diritto pubblico italiano e comparato e direttore del Master in Scienze elettorali e del Governo Università Sapienza di Roma all'Archivio Storico del Palazzo del Quirinale all'incontro dedicato agli 80 anni della Repubblica italiana, con la partecipazione della Fondazione Lottomatica. L'iniziativa si inserisce nel quadro delle celebrazioni legate al referendum istituzionale del 2 giugno 1946, che ha segnato l'avvio della storia democratica del Paese.