Cottone (Centro Astalli): "Con 'Vulnerabili' supporto a pazienti in situazioni difficili"

"Riuscire ad offrire ai nostri utenti farmaci davvero importanti come l'insulina per noi è davvero un successo. Questa collaborazione rappresenta per noi un atto di giustizia sociale che riafferma il diritto alla salute per tutti, senza discriminazione". Così Carmelo Cottone, vice presidente del Centro Astalli, a margine della presentazione, a Palermo, del progetto 'Vulnerabili', nato dalla collaborazione tra Novo Nordisk e Fondazione Banco Farmaceutico e sostenuto dal vice presidente della Camera dei Deputati, Giorgio Mulè, che coinvolge anche due associazioni, il Centro Astalli e il Centro di Accoglienza Padre Nostro.