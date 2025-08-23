circle x black
Sinner: "Il numero uno posso perderlo, poi forse riprenderlo. I tennisti non difendono mai"

Il fuoriclasse azzurro a pochi giorni dal debutto agli Us Open: "C'è tanto in palio. Cincinnati? Sentivo qualcosa già prima della semifinale"

Jannik Sinner - Fotogramma/IPA
23 agosto 2025 | 10.37
Redazione Adnkronos
Cincinnati è alle spalle. Jannik Sinner ha recuperato dopo il ritiro contro Carlos Alcaraz nell'ultimo atto del Masters 1000 americano, è pronto al ritorno in campo e mette gli Us Open nel mirino: "È stato un virus che sentivo già un po' prima della semifinale. La sera prima non mi sono sentito benissimo, poi è uscito ancora più forte. Ora sto bene. L'obiettivo è prepararci per questo torneo" ha spiegato il numero uno al mondo in un'intervista a Sky Sport.

"Avrei pagato per essere in questa posizione dove sono ora, sta andando tutto bene. Abbiamo ancora qualche giorno, sono contento e siamo sulla strada giusta".

Sinner: "Numero uno? Posso perderlo e forse riprenderlo"

Sinner ha parlato della difesa della prima posizione del ranking dall'attacco di Carlos Alcaraz: "C'è tanto in palio, quello sì, però nell'altro senso io dico sempre che siamo a caccia. Noi non difendiamo mai perché il torneo parte da zero e tutte le partite partono da zero, quindi sono molto tranquillo. Proverò a fare un buon torneo, a giocare un buon tennis e poi vediamo. Il numero uno lo mposso perdere, forse dopo lo posso riprendere, non si sa. Questa stagione è una questione di tempo, vedendo anche i punti. Se lo perdo ora o se lo perdo tra qualche settimana o mese va bene così, vediamo".

"L'anno scorso avevo quasi 22 anni - ha aggiunto Jannik - ho fatto 23 anni, non è che ora sono vecchio, però un anno in più a questa età fa tanto e ho guadagnato esperienza, ho guadagnato tante cose positive. Sicuramente preferisco stare in questa posizione, tranquillo, con tutte le cose che ho. L'anno scorso era decisamente più incasinato, però abbiamo trovato una soluzione di giocare bene a tennis e quest'anno dobbiamo cercare di trovare una buona soluzione per giocare un buon tennis".

