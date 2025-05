Covid, allo Spallanzani mostra fotografica per non dimenticare sforzi e generosità operatori

Dg Matranga: "Prima di tutto come cittadina, mi sento di dover dire grazie agli operatori dello Spallanzani. A loro è dedicata questa mostra che vuole celebrare il ricordo di quei giorni di paura ma anche di coraggio e generosità. A chi non si è mai tirato indietro e ha continuato a curare e a fare scienza con coraggio e passione"

All’Inmi Spallanzani Irccs di Roma è stata inaugurata la mostra fotografica permanente 'Solo insieme possiamo farcela, +39 outbreak' con gli scatti che Massimo Berruti realizzò durante la pandemia Covid-19. Una mostra che rievoca quei momenti, gli sforzi e la generosità degli operatori sanitari dello Spallanzani, autentico faro per l’Italia e per il mondo nella lotta al virus sia dal punto di vista sanitario che scientifico. "Uno sforzo enorme testimoniato anche dai numeri: oltre 7.400 pazienti con Covid curati e dimessi, oltre 5.500 pazienti paucisintomatici e con gravi fattori di rischio di malattia seguiti presso l’ambulatorio terapie precoci ma anche purtroppo 800 persone che non ce l’hanno fatta. E ancora: oltre 370mila test Pcr e oltre 7.000 analisi di sequenza, oltre 500 tra lavori scientifici e sperimentazioni. E la vaccinazione di più di 200mila cittadini tra cui il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Subito dopo aver tagliato il nastro inaugurale, Cristina Matranga, Direttore generale dello Spallanzani, visibilmente emozionata ha detto: “È giusto e doveroso ricordare sempre il contributo che lo Spallanzani ha dato nella lotta contro la pandemia: un centro di riferimento nazionale e internazionale nella cura dei pazienti e nella ricerca. Prima di tutto come cittadina, mi sento di dover dire grazie agli operatori dello Spallanzani. A loro è dedicata questa mostra che vuole celebrare il ricordo di quei giorni di paura ma anche di coraggio e generosità. A chi non si è mai tirato indietro e ha continuato a curare e a fare scienza con coraggio e passione. Vorrei - ha aggiunto - però che queste foto servissero anche per non dimenticare mai lo sforzo fatto e il contributo dato dagli operatori sanitari in termini di valore sociale. Contributo che troppo spesso alla prima occasione viene dimenticato e, passata la paura, si torna all’insofferenza, alla scortesia e nei casi più gravi alle aggressioni verbali o addirittura fisiche nei confronti degli stessi operatori sanitari”.

Una mostra il cui titolo è ispirato alle parole che Papa Francesco scrisse allo Spallanzani il 17 aprile 2020: "Solo insieme possiamo farcela". “Vedendo queste foto, mi tornano in mente tanti ricordi - ha detto Andrea Urbani, direttore della direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria - Ripenso alla necessità di adottare distanziamento e chiusure che erano l’unica arma a disposizione fin tanto che istituti di eccellenza come il vostro ci diedero le prime armi per combattere il Covid. Basti pensare ai vaccini, arma straordinaria e fondamentale. Rispetto al passato, oggi le condizioni per la diffusione dei virus sono molto più agevoli ma questa esperienza ci ha insegnato a essere più resilienti e attenti. Grazie perché siete l’unica vera soluzione a drammi come questi. Solo la scienza può darci risposte”.

Le 27 fotografie che compongono la mostra allestita nell’atrio del 'Nuovo ospedale' sono state realizzate e donate da Massimo Berruti per cui “È un onore lasciare nella memoria un segno di un periodo storico ma soprattutto degli sforzi compiuti per venirne fuori. È un doveroso tributo agli operatori dello Spallanzani. Da questi scatti possiamo cogliere e ricordare fatica, speranza, disperazione, stress: un mix di emozioni tipiche di quel periodo e che tutti ricordiamo e ricorderemo”.