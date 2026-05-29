circle x black
Cerca nel sito
 

Crans Montana, incontro pm Roma-familiari vittime. L'appello del legale al governo per cambiare norma

L'avvocato Faiella: "Serve modifica per poter procedere in Italia, ora alla mercé delle possibili inefficienze degli ordinamenti stranieri"

Il locale dove è avvenuta la tragedia - (Afp)
Il locale dove è avvenuta la tragedia - (Afp)
29 maggio 2026 | 14.01
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Incontro a piazzale Clodio tra la procura di Roma e i familiari dei sei ragazzi italiani morti nella strage al bar Le Constellation di Crans Montana in Svizzera la notte di Capodanno. Un’occasione in cui è stato fatto il punto sul lavoro portato avanti dagli inquirenti italiani che subito dopo i fatti hanno avviato un fascicolo, coordinato dal procuratore Francesco Lo Voi con l’aggiunto Giovanni Conzo e il pm Stefano Opilio oggi presente all’incontro, in cui si procede per disastro colposo, omicidio plurimo colposo, incendio e lesioni gravissime aggravate dalla violazione della normativa antinfortunistica.

CTA

Presente all’incontro anche l’avvocato Simone Faiella che assiste la famiglia di una delle vittime. “Vorremmo proporre al governo italiano una modifica della norma che a oggi - spiega il penalista - esclude la perseguibilità dei casi che vedono i nostri cittadini colpiti all'estero da reati e che quindi sono alla mercé delle possibili inefficienze degli ordinamenti stranieri”. Il punto riguarda dunque la procedibilità legata alla presenza del reo nel territorio dello stato così come attualmente formulata nel codice penale.

Intanto dalle famiglie dei ragazzi italiani vittime della strage è emersa la volontà di costituire un’associazione per portare avanti insieme le iniziative da intraprendere. Al momento nel registro degli indagati a Roma sono iscritti Jacques e Jessica Moretti, gestori del bar Le Constellation dove hanno perso la vita 41 giovani e altri 115 sono rimasti feriti, e agli atti sono stati acquisiti anche i risultati delle autopsie fatte eseguire in Italia dai pm capitolini che agli elementi già cristallizzati ne aggiungono un ulteriore: nei corpi dei ragazzi italiani morti nel rogo non c’era traccia di alcol o droghe.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Crans Montana Bar Le Constellation crans montana inchiesta crans montana news
Vedi anche
Reggio Emilia, camion si ribalta: maiali in fuga sulla carreggiata - Video
Cartoons on the Bay celebra Don Daglow, la leggenda dei videogiochi - Videonews dalla nostra inviata
News to go
Elezioni amministrative, ballottaggi il 7 e 8 giugno
News to go
Export italiano corre verso i Paesi extra Ue: +11,3% ad aprile
Restaurata la Fontana di Colombo, ambasciatore italiano in Usa: "Momento di grande soddisfazione" - Video
News to go
Sciopero generale 29 maggio, ecco chi si ferma
Nuova legge elettorale, dove eravamo rimasti? Il punto - Videonews
News to go
Conti correnti, Agenzia Entrate accelera i pignoramenti
Cartoons on the Bay, si parte con il regista de 'La Bella e La Bestia' Kirk Wise - Videonews dalla nostra inviata
News to go
Ebola, rientro in Italia per una dottoressa italiana entrata in contatto con un malato in Congo
News to go
Conti correnti: ecco quando possono scattare i controlli del fisco
Camporini critica Vannacci: "Non è appropriato per un militare fare politica in uniforme"


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza