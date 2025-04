Resta in prognosi riservata il turista 30enne israeliano scampato ieri alla tragedia della funivia del Monte Faito (Napoli) dove sono morte 4 persone. A renderlo noto sono fonti ospedaliere, che hanno diramato questa mattina alle 7:45 un bollettino medico. "Il paziente ricoverato presso il reparto di Rianimazione dell'ospedale del mare resta stabile nella sua gravità" si legge nella nota. Questa mattina sarà sottoposto ad ulteriori accertamenti per comprendere se possano esserci ulteriori danni che si palesano solo dopo alcune ore dal trauma principale. Al momento sono state riscontrate diverse fratture agli arti inferiori. Il 30enne "resta intubato per la protezione delle vie aeree e supporto ventilatorio, attualmente ventilato meccanicamente in sedazione profonda". Le sue condizioni vengono ritenute critiche e la prognosi resta riservata.

Nella tragedia di ieri hanno perso la vita 4 persone: una turista australiana, una coppia di inglesi e Carmine Parlato, 59enne dipendente Eav e storico macchinista della funivia che, dalla stazione di Castellammare di Stabia, conduce al monte Faito. Era a bordo della cabina con le due coppie di turisti, quando il cavo di trazione si è spezzato causando la caduta dell'abitacolo.