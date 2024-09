Cultura, Colosimo (Magna Grecia): "Rivitalizzare storia dei popoli attraverso reperti storici"

"La Fondazione Magna Grecia ha rispettato il titolo del convegno, abbiamo fatto un percorso empirico che ci dà il senso di un valore ricco. La storia di questi popoli può essere rivitalizzata solo attraverso i reperti storici presenti in questo museo. Abbiamo dato inizio ad una discussione sulla crisi della democrazia". Sono le parole del presidente Odv della Fondazione Magna Grecia, Antonello Colosimo, a margine del convegno "Percorsi di sviluppo del territorio tra cultura e innovazione", organizzato dalla Fondazione presso il museo nazionale archeologico di Sibari.

Proprio a proposito del museo Colosimo ha aggiunto: "Io sono venuto a visitare questo museo quattro anni fa e lo spettacolo che si presentava davanti ai miei occhi era di una tristezza mortificante. Una ricchezza non valorizzata. Il direttore Demma ha dimostrato cosa vuole dire fare un percorso di innovazione nella tradizione. Questo rappresenta il valore di un uomo che sa dare concretezza alla storia. L'autonomia gestionale ha trasformato i musei da luoghi polverosi in cui rifugiarsi se pioveva, in luoghi che raccontano la storia. Questa è l'anima della cultura della nostra civiltà e l'anima non può perire".