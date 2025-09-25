Non serve tenere accesi i fornelli per cuocere la pasta. Periodicamente l'informazione torna a farsi strada sui social, con rilanci, video e tutorial su TikTok, Youtube e Instagram: è possibile preparare la pasta risparmiando sulla bolletta. Ecco come.

Come fare

Il procedimento, detto anche 'cottura passiva' è semplice. Bisogna riempire una pentola d'acqua e accendere i fornelli e, come da tradizione, appena l'acqua bolle si butta la pasta. A questo punto la fiamma si tiene accesa finché l'acqua avrà ripreso a bollire, poi si spegne il fornello e si copre la pentola con un coperchio. Non resta che aspettare che la pasta sia pronta, aggiungendo un paio di minuti rispetto a quelli riportati sulla confezione.

I pareri

Non tutti preferiscono questa alternativa. In molti commenti sui social si legge che la pasta in questo modo 'si incolla', non viene 'al dente'. Tanti altri invece ritengono che il risultato sia identico o molto simile a quello della cottura tradizionale: a consigliare la procedura ci sono molti creator, divulgatori, cuochi e addirittura il premio Nobel per la Fisica Giorgio Parisi.

Il risparmio

Normalmente i fornelli restano accesi 20-30 minuti quando si prepara la pasta: ce ne vogliono 10-15 circa per far bollire l’acqua e poi circa altri 10-15 per cuocere la pasta. Con questo trucchetto si risparmia quasi la metà del gas utilizzato.