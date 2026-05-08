circle x black
Cerca nel sito
 

Dal 3 agosto carta d'identità cartacea in pensione, al via campagna "se non è elettronica, non vale"

Dal 3 agosto carta d'identità cartacea in pensione, al via campagna
08 maggio 2026 | 16.02
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Dal 3 agosto la versione cartacea della carta di identità non sarà più valida sia in Italia sia nei Paesi dell’Unione Europea, indipendentemente dalla data di scadenza riportata sul retro. Da quel momento, infatti, l’unica versione valida sarà la Carta d’Identità Elettronica (Cie). Per informare i cittadini dell’adozione definitiva del formato elettronico e sensibilizzarli sull’importanza di richiedere per tempo il rinnovo al proprio Comune, prende il via la campagna istituzionale 'Se non è elettronica, non vale', promossa dalla presidenza del Consiglio dei ministri- Dipartimento per la Trasformazione Digitale e dal ministero dell'Interno, in collaborazione con il Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, e realizzata dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

CTA

Lo spot radio-tv e la campagna social raccontano, con un linguaggio diretto e immediato, tre momenti della vita quotidiana in cui avere la Carta di Identità Elettronica è importante: l’imbarco su un aereo di linea, un’operazione allo sportello di una banca, fino all’identificazione della maggiore età per l’accesso a un evento in discoteca. Situazioni concrete, tra le tante della vita quotidiana, che mettono al centro un messaggio semplice e inequivocabile: se non è elettronica, non vale. ''Una transizione che segna un ulteriore passo avanti nel percorso di digitalizzazione del Paese e nel rafforzamento degli standard di sicurezza e innovazione dei documenti di identità'', sottolinea il Viminale.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Carta d'identità elettronica Digitalizzazione Sicurezza Identificazione
Vedi anche
News to go
Dazi Usa, nuovo stop della giustizia americana a Trump
Rubio a Palazzo Chigi, un'ora e mezza di colloquio del 'disgelo' con Meloni - Video
Napoli, in attesa di Papa Leone XIV si canta "Tu vuò fà l'americano" - Video
Papa a Pompei, il passaggio tra gli applausi nella piazza del santuario - Video
Il Papa arriva a Pompei, campane a festa per il Pontefice - Video
Tajani in Germania per incontri con Wadephul e ministri degli Esteri - Videonews del nostro inviato
Sinner arriva agli Internazionali, tifosi in delirio al Foro - Video
Biennale Arte, blitz Pussy Riot con passamontagna rosa: "No Putin a Venezia" - Video
Villaggio salute-Komen al Circo Massimo, Rosanna Banfi: "La prevenzione salva la vita"
David Donatello 2026, Bianca Balti: "Sogno un progetto che mi porti a vivere a Roma per qualche mese" - Video
News to go
Auto, ad aprile immatricolazioni +11,6%
David di Donatello 2026, tutto quello che c’è da sapere sulla serata: il videoselfie della nostra inviata


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza