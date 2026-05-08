Dal 3 agosto carta d'identità cartacea in pensione, al via campagna "se non è elettronica, non vale"

Dal 3 agosto la versione cartacea della carta di identità non sarà più valida sia in Italia sia nei Paesi dell’Unione Europea, indipendentemente dalla data di scadenza riportata sul retro. Da quel momento, infatti, l’unica versione valida sarà la Carta d’Identità Elettronica (Cie). Per informare i cittadini dell’adozione definitiva del formato elettronico e sensibilizzarli sull’importanza di richiedere per tempo il rinnovo al proprio Comune, prende il via la campagna istituzionale 'Se non è elettronica, non vale', promossa dalla presidenza del Consiglio dei ministri- Dipartimento per la Trasformazione Digitale e dal ministero dell'Interno, in collaborazione con il Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, e realizzata dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

Lo spot radio-tv e la campagna social raccontano, con un linguaggio diretto e immediato, tre momenti della vita quotidiana in cui avere la Carta di Identità Elettronica è importante: l’imbarco su un aereo di linea, un’operazione allo sportello di una banca, fino all’identificazione della maggiore età per l’accesso a un evento in discoteca. Situazioni concrete, tra le tante della vita quotidiana, che mettono al centro un messaggio semplice e inequivocabile: se non è elettronica, non vale. ''Una transizione che segna un ulteriore passo avanti nel percorso di digitalizzazione del Paese e nel rafforzamento degli standard di sicurezza e innovazione dei documenti di identità'', sottolinea il Viminale.