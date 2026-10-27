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D'Ascenzo (Inail): "Fatti concreti per le persone con il nuovo centro a L'Aquila, servizio di prossimità"

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27 ottobre 2026 | 16.06
Redazione Adnkronos
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"L'inaugurazione del nuovo punto di assistenza protesica a L'Aquila è estremamente importante perché completa la nostra capillarità sul territorio. È un modello integrato che permette agli assistiti di far riferimento ai centri principali per le lavorazioni più complesse e di rivolgersi ai punti di assistenza locali per le rifiniture e la manutenzione: fatti concreti a vantaggio delle persone. Sentire le parole di chi abbiamo aiutato a ritrovare una vita serena è toccante ed è la ragione stessa per cui facciamo questo lavoro". Ad affermarlo è Fabrizio D'Ascenzo, presidente dell'Inail, a margine del taglio del nastro del nuovo presidio protesico nel capoluogo abruzzese.

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