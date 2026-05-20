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Napoli, processo De Laurentiis per falso in bilancio: slitta a dicembre

Il presidente azzurro deve rispondere dell'acquisto di Manolas e di presunte plusvalenze fittizie nell'affare Osimhen

Aurelio De Laurentiis - Ipa/Fotogramma
Aurelio De Laurentiis - Ipa/Fotogramma
20 maggio 2026 | 13.28
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

E’ stata stralciata la posizione della società sportiva Calcio Napoli nell’ambito del procedimento nei confronti del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, accusato di falso in bilancio in relazione alla compravendita dalla Roma del giocatore Kostas Manolas nell’estate del 2019 e alle presunte plusvalenze fittizie per l'acquisto di Victor Osimhen nel 2020 dal Lille.

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I giudici della nona sezione penale del tribunale di Roma, dopo l’eccezione presentata dalle difese per un difetto di notifica, hanno sciolto la riserva e stralciato la posizione della società e, sospesi i termini di prescrizione, in attesa di riunite le posizioni, ha fissato la prossima udienza per il 2 dicembre prossimo.

Le contestazioni dei pm Lorenzo Del Giudice e Giorgio Orano riguardano i bilanci del 2019, 2020 e 2021. Il rinvio a giudizio, oltre che De Laurentiis, riguarda anche la società sportiva Calcio Napoli e Andrea Chiavelli. Nelle liste testi che verranno depositate compaiono il calciatore Osimhen, l’ex direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli e i calciatori coinvolti nelle compravendita tra i club.

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napoli processo de laurentiis de laurentiis processo de laurentiis quando cosa rischia napoli
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