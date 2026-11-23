Il comandante della Polizia Locale Mario De Sclavis: "La proprietaria gode di diversi alias ed è stata trovata solo partendo dall’identificazione delle persone che qui vivevano abusivamente, una famiglia del Bangladesh con dei minori"
Demolizione di una villa abusiva in via Federico Bazzini oggi nel quartiere Stagni, a Ostia Antica (Roma). Presenti, oltre al comandante della Polizia Locale Mario De Sclavis, il gruppo Spe, Ostia e Procura, l’assessore al Patrimonio capitolino Tobia Zevi e il presidente del X Municipio Mario Falconi. “Questa è una villa di centinaia di metri quadrati, realizzata da una famiglia dell’Est Europa - spiega il comandante - già nota per precedenti abusi edilizi. La proprietaria gode di diversi alias ed è stata trovata solo partendo dall’identificazione delle persone che qui vivevano abusivamente, una famiglia del Bangladesh con dei minori. Avevano presentato dei ricorsi, tutti rigettati. Questa è solo la prima demolizione a Roma di opere completamente abusive, entro l’anno ce ne sarà già almeno un’altra. E proseguiremo su questa strada, per ripristinare la legalità sul territorio, un segnale forte per tutti coloro che hanno intenzione di commettere abusi”.
Sono infatti duemilanovecento i fascicoli sull’abusivismo edilizio lavorati a oggi dalla Polizia Locale. Centonovanta metri quadrati su un piano, la residenza hollywoodiana con portico, giardino e tavolo in marmo, è stata realizzata oltre 30 anni fa in via Federico Bazzini. Da allora si sono susseguiti ricorsi, ogni volta presentati dalla proprietaria rom e puntualmente rigettati. Fino a quando non si è arrivati a oggi, allo smantellamento dell’edificio. Nella villa ha vissuto, pagando un affitto di mille euro al mese senza acqua e con la sola bombola del gas, una famiglia di bengalesi, padre, madre, tre figli piccoli e uno in arrivo, che ha però rifiutato l’assistenza offerta dal Comune di Roma.