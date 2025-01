"Laziale ebreo". E' la scritta 'incorniciata' da due svastiche e messa nero su bianco in uno striscione antisemita appeso nella notte sul cavalcavia della Tangenziale est. Tra poche ore, allo stadio Olimpico, il derby della Capitale.

Nella triste sfida a chi è più idiota, la tifoseria della Roma è appena passata in vantaggio con lo striscione "laziale ebreo". L’ignoranza e l’odio non hanno posto nello sport. #RomaLazio #derby #antifa pic.twitter.com/legjPpwIRG — Laziali Plant Based (@LazialiVeg) January 5, 2025

Tantissimi i commenti i sdegno sui social. "Nella triste sfida a chi è più idiota, la tifoseria della Roma è appena passata in vantaggio con lo striscione "laziale ebreo". L’ignoranza e l’odio non hanno posto nello sport", si legge in un post.