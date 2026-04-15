Derrick de Kerckhove sul World Quantum Day

In collaborazione con Media Duemila

Derrick de Kerckhove, direttore scientifico di Media Duemila e dell’Osservatorio TuttiMedia sulla ricorrenza globale dedicata alla scienza quantistica ha dichiarato: “Saluto senz’altro il World Quantum Day. È importante per dare una spinta alla cultura in arrivo. Altrettanto urgente è diffondere strategie d’informazione in Italia per far capire agli italiani quanto ci cambia questa cultura. Visto che siamo stati presi di sorpresa dall’arrivo del digitale, la società del quantum impone una preparazione che va ben oltre il contesto del business, delle tecnologie e pure della legge. L’era del quantum è già cominciata. Si deve dire nelle scuole”.

Per intervistare Derrick de Kerckhove scrivere a: redazione@mediaduemila.com