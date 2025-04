Design, Seletti: "Collaborazione con Iqos nasce da curiosità"

“La collaborazione con Iqos nasce da una grande curiosità di capire, esplorare e informarsi su quello che è il loro grande progetto” ovvero quello di un mondo senza fumo “e quando sono stato invitato da loro a Losanna, nella loro sede, è stato molto interessante e affascinante”. Ad affermarlo è Stefano Seletti, direttore creativo e ceo di Seletti, alla presentazione di ‘Curious X: sensorium piazza’, l’installazione firmata Seletti con la quale Iqos celebra, in occasione della Milano Design Week, la sua crescente community, giunta a contare oltre 32 milioni di utilizzatori adulti in tutto il mondo. Con questo progetto, Iqos lancia la campagna 2025 ‘Iqos Curious X’ e annuncia la sua collaborazione con l'iconico brand di design, dalla quale nascerà anche un nuovo dispositivo il cui lancio è fissato per l’autunno 2025.