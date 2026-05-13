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"Devoo fargliela pagare", esce dal carcere e torna a minacciare i titolari della pizzeria: arrestato

Nel mirino di un 42enne senza fissa dimora e con numerosi precedenti di polizia - già arrestato per aver estorto denaro allo stesso locale - il ‘Formula 1’, storica pizzeria nel quartiere San Lorenzo a Roma

Carabinieri - Carabinieri
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13 maggio 2026 | 16.38
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Devo fargliela pagare, lo ammazzo". Con queste minacce costringeva i titolari della ‘Formula 1’, storica pizzeria nel quartiere San Lorenzo a Roma, a consegnargli denaro, dai 20 ai 100 euro ogni volta, per un totale di 400 euro. L’uomo, un 42enne senza fissa dimora e con numerosi precedenti di polizia già dal 1999, è stato arrestato dai carabinieri della stazione San Lorenzo dopo l’inchiesta coordinata dal procuratore aggiunto Giovanni Conzo. Già condannato nel 2023 a 2 anni e 4 mesi per aver estorto denaro agli stessi commercianti, una volta scarcerato è tornato a minacciare ed estorcere denaro agli stessi titolari. Presentandosi nel locale indossando il cappuccio del giubbotto e in stato di alterazione, aveva intimato di consegnargli il denaro, che i gestori della pizzeria gli consegnavano per evitare ‘ripercussioni’: il 42enne infatti minacciava di causare danni al locale pieno di persone oltre a minacciare direttamente i due titolari.

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A incastrare l’uomo un video realizzato dai titolari della pizzeria, ormai esasperati e che hanno presentato denuncia, che immortala il 42enne mentre si fa consegnare 20 euro. Il gip Roberto Ranazzi nel motivare la necessità della misura cautelare in carcere per l’indagato sottolinea nell’ordinanza “l’indifferenza ai risvolti giudiziari delle condotte assunte in costante e incontenibile tendenza a violare le regole”.

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estorsione formula 1 pizzeria roma roma minacce pizzeria formula 1 formula 1 pizzeria roma san lorenzo
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