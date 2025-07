Di Caterina (Alis), ‘Trasporto intermodale più sostenibile per costo e sicurezza’

L’Eco, Festival della mobilità sostenibile e delle città intelligenti, “ci riconduce a parlare e ad approfondire temi come la sostenibilità ambientale. Lo facciamo con grande piacere, soprattutto in logica di norme europee che talvolta vanno troppo nella direzione di ottimizzare quella ambientale, di sacrificare quella economica e quella sociale. Tra questi temi abbiamo da sempre detto che un trasporto intermodale è meno caro e più sicuro”. Così Marcello Di Caterina, vicepresidente e direttore generale di Alis, l’Associazione logistica dell’intermodalità sostenibile, è intervenuto alla presentazione dell’edizione 2025 dell’Eco Festival, in programma il 16 e 17 settembre 2025 nel Centro Congressi di Piazza di Spagna a Roma. Un evento realizzato anche in collaborazione con Alis.