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Omicidio Diabolik, assolto in Appello Calderon. I giudici: "Non è stato lui"

Fabrizio Piscitelli, leader degli Irriducibili, è stato ucciso con un colpo di pistola alla testa il 7 agosto del 2019 nel parco degli Acquedotti

Il luogo dove è stato ritrovato cadavere Fabrizio Piscitelli, foto Adnkronos
Il luogo dove è stato ritrovato cadavere Fabrizio Piscitelli, foto Adnkronos
08 maggio 2026 | 16.12
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Assolto in Appello Raul Esteban Calderon, imputato per l'omicidio di Fabrizio Piscitelli, il leader degli Irriducibili, noto come 'Diabolik', ucciso con un colpo di pistola alla testa il 7 agosto del 2019 nel parco degli Acquedotti.

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Per l’argentino il pm della Dda di Roma Francesco Cascini, applicato nel procedimento, e i sostituti procuratori generali Pantaleo Polifemo e Eugenio Rubolino, nell'udienza dello scorso 16 febbraio, avevano chiesto di confermare l’ergastolo con il riconoscimento dell’aggravante del metodo mafioso, aggravante che non era stata riconosciuta in primo grado. Oggi i giudici della Corte d'Assise d'Appello lo hanno assolto con la formula per non aver commesso il fatto.

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Omicidio Diabolik Assolto Appello
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