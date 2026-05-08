Fabrizio Piscitelli, leader degli Irriducibili, è stato ucciso con un colpo di pistola alla testa il 7 agosto del 2019 nel parco degli Acquedotti
Assolto in Appello Raul Esteban Calderon, imputato per l'omicidio di Fabrizio Piscitelli, il leader degli Irriducibili, noto come 'Diabolik', ucciso con un colpo di pistola alla testa il 7 agosto del 2019 nel parco degli Acquedotti.
Per l’argentino il pm della Dda di Roma Francesco Cascini, applicato nel procedimento, e i sostituti procuratori generali Pantaleo Polifemo e Eugenio Rubolino, nell'udienza dello scorso 16 febbraio, avevano chiesto di confermare l’ergastolo con il riconoscimento dell’aggravante del metodo mafioso, aggravante che non era stata riconosciuta in primo grado. Oggi i giudici della Corte d'Assise d'Appello lo hanno assolto con la formula per non aver commesso il fatto.