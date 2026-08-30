''Ci sono dei morti, non sappiamo quanti''- Un traghetto passeggeri in viaggio da Girne a Tasucu, sull'isola di Mersin, si è capovolto dopo aver imbarcato acqua al largo della costa settentrionale di Cipro Nord. Sul posto sono intervenute navi della Guardia Costiera, elicotteri e imbarcazioni civili, mentre le ambulanze attendevano al porto di Girne. Le operazioni di soccorso sono scattate per portare in salvo i passeggeri: a bordo c'erano 267 persone tra passeggeri ed equipaggio.

''Ci sono dei morti, non sappiamo quanti'', ha detto il ministro dei Trasporti di Cipro nord Erhan Arikli. Anche il premier di Cipro Nord, Unal Ustel, ha confermato che ci sono ''vittime''. Ustel ha detto che tutte le risorse disponibili sono state mobilitate per le operazioni di soccorso.