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Muore annegato il compagno di Francesca Neri, Silvano Loia era un manager di Rai Way

La tragedia ieri nel mare tra Tarquinia e Montalto di Castro. Ad allertare i soccorsi sono stati gli amici quando non hanno visto tornare a riva il 52enne

Francesca Neri e Silvano Loia - Ipa
Francesca Neri e Silvano Loia - Ipa
30 agosto 2026 | 13.14
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

È Silvano Loia, manager di Rai Way e compagno dell'attrice Francesca Neri, l'uomo di 52 anni annegato ieri pomeriggio nel mare tra Tarquinia e Montalto di Castro, nel litorale viterbese. Ad allertare i soccorsi sono stati gli amici quando non lo hanno visto tornare a riva. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la Guardia costiera e il personale sanitario del 118. Dopo alcune ore il corpo è stato trovato in mare.

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silvano loia francesca neri morto compagno francesca neri
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