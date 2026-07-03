circle x black
Cerca nel sito
 

Diagnostica, Sibioc: "Il futuro è la medicina di laboratorio decentrata"

Buoro, 'necessari standard nazionali per garantire un servizio vicino al cittadino sicuro e di qualità'

Laboratorio - Adobe
Laboratorio - Adobe
03 luglio 2026 | 12.42
Redazione Adnkronos
LETTURA: 3 minuti

Una diagnostica efficace, "oggi, richiede un modello organizzativo integrato che affianchi all'attività dei laboratori clinici una rete di servizi territoriali, erogati sotto la loro governance, per avvicinare le prestazioni al cittadino, ridurre la pressione sugli ospedali e garantire una presa in carico più tempestiva e appropriata. Perché questo modello diventi realtà, però, è necessario introdurre standard nazionali condivisi". E' quanto emerso a Lecce in occasione del convegno nazionale del gruppo di studio Sibioc 'Medicina di laboratorio decentrata', dal titolo 'Dal PoCT alla Medicina di Laboratorio decentrata: creare valore e sostenibilità in Sanità', giunto alla quarta edizione. L'incontro - organizzato da Mario Mele e Tommaso Trenti, con la collaborazione di Erica Rampoldi, coordinatrice del gruppo di studio - ha riunito professionisti del settore, clinici, istituzioni, società scientifiche e industria per discutere il futuro della presa in carico di prossimità.

"La medicina di laboratorio decentrata rappresenta una nuova modalità di erogazione delle prestazioni diagnostiche, che consente di estendere gli esami clinici sul territorio mantenendo gli stessi requisiti di qualità, appropriatezza, sicurezza, sostenibilità e responsabilità professionale - spiega Sabrina Buoro, presidente della Società italiana di biochimica clinica e biologia molecolare clinica medicina di laboratorio (Sibioc) - Non si tratta di un'alternativa al laboratorio tradizionale, ma di un suo naturale sviluppo in grado di rispondere ai nuovi modelli organizzativi dell'assistenza di prossimità. Perché questo modello possa realizzarsi pienamente, però, sono necessari standard nazionali condivisi da tutte le società scientifiche del settore: per la loro definizione, come Sibioc, proponiamo l'organizzazione di un tavolo permanente, che possa rappresentare il punto di partenza di un percorso nazionale che ci permetterà di elaborare indirizzi condivisi, best practices, modelli organizzativi, criteri di qualità e programmi formativi a supporto delle istituzioni sanitarie e dell'attuazione del documento tecnico Agenas sulla diagnostica decentrata e sull'utilizzo dei Point of Care Testing, dispositivi in grado di analizzare campioni biologici al di fuori dei laboratori clinici".

"Oggi è fondamentale riconoscere le nuove esigenze della sanità extraospedaliera e accompagnare la trasformazione delle attività di laboratorio perché arrivino fino al cittadino - afferma Pierangelo Clerici, presidente della Federazione delle società scientifiche italiane nel settore della medicina di laboratorio (Fismelab) - Come Fismelab, siamo felici di accogliere la proposta di Sibioc di istituire un tavolo permanente delle Società scientifiche del settore. Come rappresentanti di questa comunità vogliamo valorizzare il ruolo dei professionisti che vi operano e promuovere una visione condivisa della disciplina, superando le logiche settoriali. Il confronto su innovazione tecnologica e intelligenza artificiale rappresenta un passaggio fondamentale per accompagnare l'evoluzione del modello di decentramento". Conclude Buoro: "La medicina di laboratorio decentrata è ormai una componente essenziale dell'evoluzione dell'assistenza sanitaria e rappresenta una straordinaria opportunità per rendere la diagnostica sempre più vicina ai cittadini. Ora è il momento che le società scientifiche, attraverso Fismelab, costruiscano insieme un modello condiviso di governance, definendo standard nazionali, basati su robuste evidenze scientifiche, sostenibili di qualità, organizzazione e competenze professionali che possano costituire un riferimento per tutto il Ssn".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
sanità diagnostica medicina di laboratorio sibioc
Vedi anche
Wimbledon, Kate Middleton 'bigliettaia' per un giorno - Video
Maltempo a Bagnoli, crolla il palco del concerto all'ex Base Nato: le immagini impressionanti
News to go
Sciopero nazionale trasporto aereo domenica 5 luglio: fasce orarie garantite
Cristiano Ronaldo in lacrime con i tifosi, la festa del Portogallo dopo la vittoria contro la Croazia - Video
Emma a Rock in Roma, serata tra amici con Elisa, Amoroso e Annalisa
Lazio, migliaia di tifosi al corteo contro Lotito tra cori e bandiere - Video
Usa, a villa Taverna a Roma i festeggiamenti per il 4 luglio - Video
Massiccio attacco russo sull'Ucraina, i soccorsi a Kiev tra gli edifici distrutti - Video
Pierre Coffin: "I Minions tornano al cinema come non li avete mai visti" - Video
Le musiche del mondo di Tim Burton incantano Roma, l'esibizione di Danny Elfman - Video
Funerali agente morto durante inseguimento, applausi sulle note di 'Hallelujah' per Francesco Imprezzabile
New York, scalano Empire State Building per la pace e scatta la proposta di matrimonio - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza