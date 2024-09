Digital, De Siervo: “Costruire database per creare interazioni costanti tra tifosi e Lega Serie A”

“La Lega sta studiando da mesi una piattaforma propria, è un progetto che le squadre ci diranno se affrontare nel corso dei prossimi mesi. Questo presuppone un'attenzione particolare, il primo elemento è cercare di costruire un database della Lega Calcio per creare interazioni costanti e quotidiani tra i tanti tifosi che abbiamo in Italia e la Lega Serie A”. A dirlo, Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Serie A, a margine dell’incontro con gli studenti "Ricette di Innovazione", il digital come nuovo paradigma di comunicazione e servizio: l’evoluzione nel calcio-media, formazione e servizi economico-finanziari, organizzato dall’Università Bicocca.