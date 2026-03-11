circle x black
Cerca nel sito
 

Digiuno intermittente, gli esperti avvertono: "Non è adatto a tutti"

Il parere dei due esperti a La volta buona

Giorgio Calabrese e Yuri Rossi - La volta buona
Giorgio Calabrese e Yuri Rossi - La volta buona
11 marzo 2026 | 15.09
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Il digiuno intermittente, molto diffuso tra chi vuole dimagrire rapidamente, potrebbe comportare rischi per la salute del cuore. Alcuni ricercatori hanno scoperto che chi che limitava il consumo di cibo a meno di otto ore al giorno presentava un rischio del 135% più elevato di morire di malattie cardiovascolari (problemi al cuore e ai vasi sanguigni) rispetto alle persone che mangiavano per più di 12-14 ore nell'arco di una giornata.

Le diverse strategie

Sul tema è intervenuto Yari Rossi, dottore in scienze della nutrizione umana, ospite oggi a La volta buona, dove ha analizzato le diverse strategie legate al digiuno intermittente. "La base, innanzitutto, è scegliere quanto e cosa mangiare, e poi quando farlo", ha spiegato.

Tra i metodi più diffusi c'è quello 16/8: "Dove si digiuna per 16 ore e si concentra l'alimentazione nelle rimanenti 8, nelle quali possiamo inserire due piccoli spuntini e un pasto principale", ha chiarito Rossi.

Esistono però altre varianti: il digiuno a giorni alterni, oppure lo schema 5/2, in cui per 5 giorni si mangia normalmente, negli altri 2 si riduce l'apporto delle calorie. "Esiste poi la strategia di un solo pasto al giorno, che considero pericolosa per l'organismo", ha aggiunto l'esperto.

Il professor Calabrese: "Attenzione"

Ospite in studio anche il professor Giorgio Calabrese che ha invitato alla prudenza: "Bisogna trovare un equilibrio, dobbiamo educare all'alimentazione".

Il digiuno intermittente non è adatto a tutti e dovrebbe essere valutato caso per caso: "Serve sempre il parere del clinico che faccia una diagnosi", ha sottolineato.

Tra i possibili effetti collaterali, ci sono anche problemi come la "deplezione potassica", oltre al rischio di squilibri nutrizionali se la dieta non viene pianificata correttamente. Inoltre l'organismo ha bisogno di cibi ricchi di antiossidanti: senza un corretto bilanciamento si rischia di eccedere con troppi grassi o troppe proteine ed è "sbagliato".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
la volta buona dottor calabrese
Vedi anche
Sigfrido Ranucci canta 'Roma, Roma' di Venditti e la dedica a Giletti: "Lui nella lobby degli juventini"
Cuccioli tra rifiuti ed escrementi in uno stabile abbandonato, il salvataggio della polizia – VIDEO
Antonello Venditti canta a sorpresa all’anteprima di ‘Notte prima degli esami 3.0’ - Video
News to go
Guerra in Medio Oriente, Confartigianato: a rischio 27,8 miliardi di export italiano
Reggio Calabria, scoperto dai carabinieri bunker nascosto in edificio in costruzione - Video
News to go
Rinnovabili, allarme Legambiente: in stallo il 70% dei progetti
Corteo 8 marzo a Milano, fantoccio di Trump bruciato vicino consolato Usa - Video
Iran, attacco con droni contro Bahrain: incendio nella raffineria - Video
News to go
Bonus amianto 2026, quali sono gli incentivi
Emirati Arabi, elicotteri per fermare i droni iraniani: "Obiettivo distrutto" - Video
Teheran in fiamme, il giornalista in collegamento dal cuore dell'incendio - Video
Scoiattolo resta intrappolato in un albero, il salvataggio dei vigili del fuoco - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza