Disabili, siglato su Vespucci a Palermo accordo tra Locatelli e Lega Navale italiana

È stato siglato a bordo del Vespucci in sosta a Palermo, tappa del Tour Mediterraneo 2025 della nave scuola della Marina Militare, l’accordo di collaborazione tra il ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli e la Lega Navale Italiana rappresentata dal presidente nazionale, l’ammiraglio di squadra Donato Marzano. La sinergia tra il ministro Locatelli e la Lega Navale, il principale ente pubblico associativo che si occupa di mare in Italia, mira alla promozione di iniziative congiunte di inclusione sociale orientate al miglioramento della qualità della vita delle persone con disabilità attraverso la partecipazione ad attività nautiche e sportive e l’avvicinamento al mare e alle acque interne di tutti senza barriere fisiche, sociali ed economiche.

La stipula del Protocollo d’intesa è avvenuta all’interno della storica Sala Consiglio, ambiente di rappresentanza di Nave Vespucci, alla presenza del Sottocapo di Stato Maggiore della Marina Militare, l’ammiraglio di squadra Giuseppe Berutti Bergotto, del Comandante Marittimo Sicilia, l’ammiraglio di divisione Andrea Cottini, del Comandante del Vespucci, il capitano di vascello Giuseppe Lai e del Direttore Marittimo della Sicilia Occidentale, il capitano di vascello (Cp) Michele Maltese.

Il ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli ha affermato: ''Ringrazio di cuore la Lega Navale Italiana per questo importante accordo per le persone con disabilità e tutto il Paese. Un’occasione preziosa che si inserisce perfettamente in quel percorso che stiamo promuovendo e che mira a garantire il diritto di ogni persona alla piena partecipazione alla vita delle nostre comunità, secondo quanto stabilito dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità. Sono certa che le diverse progettualità cui si darà vita svilupperanno pratiche positive che sapranno coinvolgere sempre più persone in questa bellissima realtà della Lega Navale, già fortemente impegnata con attenzione e passione su questi temi''.

''La collaborazione siglata con il ministro Locatelli a bordo del Vespucci a Palermo - ha dichiarato il presidente della Lega Navale Italiana, l’ammiraglio di squadra Donato Marzano - ci consente di dare ulteriore impulso ai progetti di inclusione sociale che la Lega Navale Italiana porta avanti in tutta Italia con oltre 60.000 soci volontari, la più grande flotta solidale d’Italia, inclusa la prima barca d’altura confiscata alla criminalità organizzata, Our Dream, che abbiamo reso interamente accessibile alle persone con disabilità motoria e con le nostre basi nautiche presenti su tutto il territorio nazionale che siamo impegnati a rendere sempre più accessibili. I nostri assetti e le nostre capacità sono al servizio di tutti e dobbiamo fare squadra con le istituzioni e le associazioni per realizzare dei progetti di vera inclusione, che non siano per le persone con disabilità, ma con le persone con disabilità''.

Il ministro per le Disabilità ha visitato la base nautica della Lega Navale di Palermo ed è salita a bordo di Our Dream, una delle 25 barche a vela della flotta impegnate nella campagna Mare di Legalità. Si tratta di un Jeanneau Sun Odyssey 53 confiscato alla criminalità organizzata che impiegava questa imbarcazione nel traffico di droga. Lo Stato l’ha affidata alla Lega Navale Italiana che, tramite la Sezione di Palermo, la impiega in attività di pubblico interesse legate al mare oltre ad averla intitolata alla memoria dei magistrati Giovanni Falcone e Paolo Borsellino e resa accessibile anche alle persone con disabilità motorie. “Our Dream”, insieme alle barche inclusive “Hansa 303”, verrà impiegata in un’attività di velaterapia in collaborazione con l’Istituto Ortopedico Rizzoli nell’ambito del progetto “Velando”, promosso dal ministro per le Disabilità in collaborazione con Lega Navale Italiana e Federazione Italiana Vela.