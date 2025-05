L’iniziativa, rivolta ai giovani, alle loro famiglie e a docenti scolastici, che parteciperanno in presenza e saranno coinvolti attivamente nel dibattito, rappresenta un’occasione per approfondire tematiche cruciali legate al benessere ed all’equilibrio psico-sociale delle nuove generazioni

Venerdì 9 maggio, alle 15, a Roma all'Università Guglielmo Marconi (via Vittoria Colonna, 11), si terrà il Seminario socio-sanitario dal titolo 'Disagi e disturbi mentali giovanili: comprendere per prevenire ed intervenire'. L’iniziativa, rivolta ai giovani, alle loro famiglie e a docenti scolastici, che parteciperanno in presenza e saranno coinvolti attivamente nel dibattito, rappresenta un’occasione per approfondire tematiche cruciali legate al benessere ed all’equilibrio psico-sociale delle nuove generazioni. L’evento è promosso ed organizzato da Artemisia Academy – Fondazione Artemisia, con l’intervento e la moderazione rispettivamente di Mariastella Giorlandino, presidente Fondazione Artemisia ed Elena Pollari, direttore Artemisia Academy

Il Seminario vedrà il coinvolgimento delle istituzioni e ospiterà l’intervento del professor Santino Vincenzo Mannino, consigliere del ministro dell'Istruzione e del merito, Giuseppe Valditara, che porterà un messaggio diretto da parte del ministro, "ottolineando l’importanza delle tematiche oggetto dell’iniziativa. Infatti, il ministro Valditara, "particolarmente sensibile ed attento al benessere psicosociale dei giovani, considera di assoluta priorità l'impegno in iniziative di educazione e formazione nei settori civico e socio-sanitario promosse da enti e professionisti qualificati e realizzate in collaborazione con le scuole - sottolinea la nota della Fondazione Artemisia - A tal proposito, il ministro ha recentemente espresso vivo apprezzamento per le iniziative culturali ed educative sviluppate da Artemisia Academy, organismo della Fondazione Artemisia Ets, e per il relativo metodo didattico-scientifico, favorendo la sottoscrizione di un protocollo d'intesa tra la Fondazione Artemisia e il ministero dell'Istruzione e del Merito".

"I disagi giovanili ed i disturbi mentali, che comprendono i disturbi dell’umore, i disturbi d’ansia, i disturbi psicotici, anoressia e bulimia nervose, e i disturbi da abuso di sostanze e di alcol, si presentano in tutte le classi d’età e sono anche causa di elevati costi sociali ed economici. Il seminario - prosegue la nota - si propone di fornire strumenti e conoscenze per meglio comprendere le difficoltà emergenti fra i giovani, volendo sensibilizzare ed informare per meglio imparare a prevenire, riconoscere e diagnosticare puntualmente il disturbo specifico e sviluppare piani di intervento su misura, in maniera integrata. L’obiettivo è promuovere un lavoro di squadra sinergico e coordinato, garantendo un approccio condiviso ed efficace per affrontare queste sfide".

Il seminario, inoltre, è realizzato con il contributo incondizionato di Lundbeck, azienda farmaceutica che da oltre settant’anni nel mondo e più di trent’anni in Italia si dedica esclusivamente alla salute del cervello.