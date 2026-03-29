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Oggi è la Domenica delle palme, cosa si celebra e perché si usano i rami d'ulivo

Simboli e tradizioni del giorno che segna l’inizio della celebrazione della Settimana Santa nella tradizione cristiana

Domenica delle Palme in piazza San Pietro - Ipa
Domenica delle Palme in piazza San Pietro - Ipa
29 marzo 2026 | 07.15
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Oggi, domenica 29 marzo, è la Domenica delle palme nella tradizione cristiana. Rami d'ulivo, processioni e chiese adornate con fiori: cosa si celebra e perché cade oggi la festa?

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Cos'è la Domenica delle palme

Questa festa segna l’inizio della celebrazione della Settimana Santa, il periodo più importante dell’anno liturgico per i cristiani. In questo giorno si ricorda l'ingresso di Gesù a Gerusalemme, acclamato dalla folla come un re agitando rami di palma lungo il suo cammino.

Il simbolo della palma

Fino al IV secolo, a Gerusalemme una tradizione locale indicava fisicamente la palma da cui erano stati staccati i rami con cui era stato acclamato Gesù. La palma è anche un elemento fortemente simbolico che rappresenta un ponte tra Dio e l’uomo.

La celebrazione

Nella Domenica delle palme i fedeli partecipano a cortei con rami benedetti, rievocando l’ingresso di Gesù a Gerusalemme. Durante la celebrazione, i rami vengono benedetti e distribuiti ai fedeli, che li portano a casa come simbolo di protezione e fede e spesso li conservano tutto l’anno.

Perché in Italia vengono usati rami di ulivo?

Dal momento che in Occidente non crescono le palme, questa pianta è stata sostituita dall’ulivo, simbolo di pace e speranza, ma anche dello stesso Gesù, che è "l’unto del Signore".

Nel Nord Europa, dove non ci sono neppure gli ulivi, si usano rametti di fiori intrecciati.

Perché la festa è oggi?

La data della Domenica delle palme cade sempre la domenica precedente alla Pasqua e, quindi proprio come la Pasqua, cambia ogni anno. Oggi, 29 marzo, è l'ultima domenica prima della Pasqua, che nel 2026 cade il 5 aprile.

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