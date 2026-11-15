Dramma questa mattina a Domodossola, in località Bei (Verbania), durante un inseguimento delle forze dell’ordine a due giovani in fuga. L'allarme è scattato poco dopo le 10. Un 29enne è precipitato in un dirupo per circa 200 metri. Sul posto sono intervenuti l’elicottero del 118 e il Soccorso Alpino, che dopo lunghe operazioni di ricerca e localizzazione, hanno raggiunto il ragazzo constatandone il decesso.

L'altro giovane, di 24 anni, è stato trovato a terra con diversi traumi, soccorso in codice verde e trasportato in ambulanza all’ospedale di Domodossola.