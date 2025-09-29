circle x black
Cerca nel sito
 

Donna morta ustionata, figlio 37enne arrestato per omicidio

Inizialmente si pensava a gesto volontario della donna

Caserma dei carabinieri (Fotogramma)
Caserma dei carabinieri (Fotogramma)
29 settembre 2025 | 12.04
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

E' stato arrestato per omicidio il figlio 37enne della donna morta il 15 agosto a causa di gravi ustioni. La donna era stata ricoverata il 31 luglio per ustioni di terzo grado su quasi tutto il corpo. I carabinieri della Stazione di Afragola (Napoli) hanno dato esecuzione a un'ordinanza di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti dell'uomo gravemente indiziato dell'omicidio della madre.

I vigili del fuoco, intervenuti nell'immediatezza dei fatti, avevano riscontrato che la donna aveva verosimilmente tentato il suicidio, trovando all'interno dell'abitazione solo il figlio che, nell'immediatezza, aveva dichiarato di aver cercato di soccorrere la madre tentando di spegnere le fiamme. L'approfondimento investigativo da parte dei carabinieri di Afragola, diretti e coordinati dalla Procura di Napoli Nord, hanno portato a ricostruire una dinamica completamente differente, escludendo l'ipotesi di qualsiasi gesto volontario.

Dalle attività di indagine svolte, anche di natura tecnica, sono emersi gravi indizi di responsabilità nei confronti del 37enne il quale, venuto a conoscenza del fatto che la madre - alla quale era legato da un rapporto morboso e tossico - aveva iniziato una relazione sentimentale con un altro uomo, ne aveva provocato la morte, gettandole addosso dell'alcol e dandole fuoco con un accendino. L'indagato, sottoposto a consulenza psichiatrica, è stato dichiarato capace di intendere e di volere, seppure affetto da schizofrenia paranoidea, ma da anni compensata da cure farmacologiche mai interrotte.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
donna morta ustionata donna morta per ustioni donna morta arrestato figlio ultima ora cronaca
Vedi anche
News to go
Crosetto a Flotilla: "Se forza blocco navale si espone a pericoli elevatissimi"
Baglioni: "'La Vita è Adesso' pensavo fosse brutto, invece è un successo da 40 anni"
Glenn Close: "Armani una persona generosa e un amico"
Richard Gere ricorda Armani: "Prima di conoscerlo non avevo neanche una cravatta…"
Samuel L. Jackson ricorda Armani: "Con lui un grande rapporto, qui per rendergli omaggio"
Giorgio Armani, per l'ultima sfilata firmata dallo stilista le note di Einaudi e lanterne bianche
News to go
AI, il 67% la adotta nelle aziende italiane
La Fenice, pubblico lancia volantini in platea: protesta contro nomina Venezi - Video
Piazza della Scala 'divisa' tra moda e Pro Pal - Video
News to go
Global Math Summit 2025, Sardegna al centro del pensiero matematico mondiale
Tajani canta e balla sulle note di Battisti alla festa di Forza Italia - Video
Netanyahu all'Onu, scatta la protesta: aula si svuota - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza