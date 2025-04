Disposta l’autopsia sul cadavere della 60enne ritrovato in un’abitazione di via Ruggero

Proseguono le indagini dei carabinieri di Parma dopo che una donna di circa 60 anni, di nome Daniela, è stata trovata morta nella serata di ieri presso la sua abitazione di via Ruggero, nel quartiere Pablo. La procura ha aperto un'inchiesta e disposto l'autopsia. L’esame sarà fondamentale per verificare l’eventuale coinvolgimento dei due uomini presenti nell’abitazione al momento dell’arrivo dei carabinieri, giunti sul posto dopo diverse segnalazioni presentate dai vicini di casa, spaventati da una serie di rumori provenienti dall’interno dell’appartamento, ora sotto sequestro.

Si sarebbe verificato anche un parapiglia che avrebbe allertato gli abitanti del condominio, una palazzina anni ‘60 dei Prati Bocchi. Una volta entrati nell’appartamento, oltre al cadavere della donna vestita in maniera sommaria, carabinieri hanno trovato i due uomini che, trasportati presso la caserma di via delle Fonderie, sono stati interrogati durante la notte. Rispondendo alle domande degli agenti, i due individui non avrebbero saputo ricostruire l’accaduto.

Secondo quanto riferito all’Adnkronos da una donna residente in una palazzina limitrofa, la signora Daniela risiedeva nell’appartamento assieme ad uno dei due individui, con cui era solita recarsi presso il Centro di salute mentale di Parma e la coppia avrebbe periodicamente ospitato individui frequentanti il centro di via Vasari.

In base alle prime ricostruzioni, nell’ultimo anno la signora Daniela avrebbe subìto un infortunio agli arti inferiori e avrebbe diradato le uscite che era solita fare con le amiche, assieme alle quali amava recarsi presso i bar del quartiere per trascorrere i pomeriggi. Ancora da capire se il decesso possa essere collegato all’infortunio, aspetto su cui stanno indagando i carabinieri.