Sull’elicottero che si è schiantato vicino al Castello di Castelguelfo, nel parmense, nella serata di mercoledì 5 febbraio non c’era solo Lorenzo Rovagnati, figlio di Paolo, della famiglia nota in tutto il mondo per il prosciutto cotto di alta qualità. Assieme a lui viaggiavano sul velivolo anche Flavio Massa, 59 anni, e Leonardo Italiani, 30 anni, entrambi piloti professionisti. Anche loro hanno perso la vita a seguito dell’incidente che, secondo quanto emerso dalle primissime fasi di indagine, sarebbe stato causato dai fitti banchi di nebbia che in questi giorni avvolgono il comune di Noceto e tutta la bassa parmense al calar della notte.

Le indagini

Le indagini sull’incidente sono condotte dai carabinieri del comando provinciale di Parma, coordinati dalla Procura: l’area è stata posta sotto sequestro e sono intervenuti anche i Ris della città ducale per svolgere determinate analisi scientifiche più accurate. Nel primo pomeriggio è previsto anche un sopralluogo degli operatori dell’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo, che ha aperto un’indagine sull’accaduto.

Federalimentare: "Colpo durissimo per tutto il comparto"

Paolo Mascarino, presidente di Federalimentare, ha commentato in una nota la tragica scomparsa di Lorenzo Rovagnati e dei due piloti Flavio Massa e Leonardo Italiani: "È con immenso dolore e profonda commozione che apprendo della tragica scomparsa di Lorenzo Rovagnati, un imprenditore di grande capacità e dedizione, che ha saputo guidare con passione e visione l'azienda di famiglia, un'eccellenza del settore alimentare italiano. La sua perdita è un colpo durissimo non solo per la sua famiglia e per i collaboratori, ma per tutto il comparto agroalimentare, che perde uno dei suoi protagonisti più brillanti".

"A nome di Federalimentare e di tutto il settore, esprimo le più sentite condoglianze alla famiglia Rovagnati, al fratello Ferruccio e a tutti coloro che gli erano vicini. Rivolgo, inoltre, un pensiero di vicinanza e cordoglio alle famiglie dei piloti Flavio Massa e Leonardo Italiani, che hanno perso la vita in questo tragico incidente avvenuto a Castelguelfo, frazione di Noceto, nel Parmense. Lorenzo Rovagnati, a soli 42 anni, aveva saputo portare avanti con orgoglio la tradizione di un'azienda simbolo del nostro Paese, incarnando i valori di qualità, impegno e innovazione che rappresentano il cuore pulsante dell'agroalimentare italiano" conclude Mascarino.