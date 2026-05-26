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Ematologo Corradini, 'LabNet valore evidente, ora sostegno istituzioni e finanziamenti'

'Vent’anni di lavoro al servizio dei pazienti e di una diagnostica sofisticata che prima non esisteva, ora necessario il riconoscimento istituzionale'

Paolo Corradini - Foto Adnkronos
Paolo Corradini - Foto Adnkronos
26 maggio 2026 | 15.02
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Il valore di LabNet è indubbio: sono vent'anni di lavoro al servizio dei pazienti e di una diagnostica sofisticata che prima non esisteva". Così Paolo Corradini, professore di Ematologia all'università Statale di Milano, intervenendo all'iniziativa '20 anni di LabNet - Attività, risultati e prospettive di sviluppo' al ministero della Salute.

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Secondo Corradini, il contributo della rete è ormai evidente nei risultati raggiunti in 2 decenni di attività: "Il lavoro svolto dagli ematologi è sotto gli occhi di tutti", ha sottolineato, riferendosi allo sviluppo di strumenti diagnostici avanzati che hanno migliorato la qualità delle cure e il monitoraggio delle malattie ematologiche.

Più complesso, invece, secondo l'ematologo, il tema del riconoscimento istituzionale e della sostenibilità economica della rete. "Il punto oggi - ha spiegato - è ottenere finanziamenti che permettano di garantire questa attività a tutti i pazienti sul territorio nazionale". Corradini ha ricordato che la "parte tecnica e organizzativa per gli studi biologici è già stata costruita. Abbiamo sviluppato l'infrastruttura scientifica e diagnostica necessaria, ma la fase realizzativa dipende dalle decisioni politiche e istituzionali". Un percorso che coinvolge il ministero della Salute e le Regioni, responsabili della gestione dei sistemi sanitari regionali. "Esiste una sensibilità politica trasversale verso questi temi - ha evidenziato - però manca sempre l'ultimo miglio operativo. C'è attenzione, ma i tempi di attuazione risultano più lenti di quanto noi desidereremmo".

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tumori ematologia labnet paolo corradini università statale milano
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