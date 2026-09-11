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Eredità Agnelli, Margherita non sarà parte civile contro il figlio John Elkann

Lo ha deciso il gip alla ripresa dell'udienza preliminare

Margherita Agnelli e John Elkann - Ipa/Fotogramma
Margherita Agnelli e John Elkann - Ipa/Fotogramma
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11 settembre 2026 | 14.17
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La richiesta di Margherita Agnelli di costituirsi parte civile contro il figlio John Elkann nel procedimento penale in corso a Torino sull’eredità della mamma, Marella Caracciolo, vedova dell’Avvocato Agnelli non è stata accolta.

Lo ha deciso oggi, venerdì 11 settembre, il gip alla ripresa dell’udienza preliminare che invece ha ammesso la figlia dell’avvocato come parte civile per la parte di processo in cui vengono chiamati in causa con l’accusa di falso il commercialista di famiglia Gianluca Ferrero e il notaio Remo Moroni.

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Eredità Agnelli Agnelli Falso
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