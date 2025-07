Le analisi sulla qualità dell'aria nella zona dell'esplosione di un distributore Gpl in via Gordiani a Roma non si avranno prima di domani. I risultati, fanno sapere dall'Arpa, "che non si avranno prima delle prossime 24 ore".

I consigli della Protezione civile

Per questo la Protezione civile ha chiesto di "non sostare nei pressi dell’area interessata dall’incendio" oppure "nelle aree limitrofe o a distanza fino a tre chilometri dal luogo dell’esplosione". Si consiglia, inoltre, a chi vive nel Municipio V della Capitale di "rimanere in casa", di "tenere chiuse le finestre e di disattivare gli impianti di ventilazione (condizionatori, ventilazione meccanica controllata, cappe aspiranti) per evitare l'immissione di area esterna insalubre".

Evitare l'uso di "veicoli perché la circolazione con finestrini aperti o sistemi di ventilazione attivi può aumentare il rischio di inalazione di sostanze irritanti", continua la Protezione civile di Roma, raccomandando anche di non mangiare "prodotti ortofrutticoli coltivati in zona, fino a nuova comunicazione".

Sintomi per cui contattare un medico

La Protezione civile invita, inoltre, "in caso di comparsa di sintomi respiratori acuti (difficoltà respiratoria, tosse persistente, bruciore oculare e nausea)" a contattare tempestivamente il medico o, in caso di emergenza, il numero unico 112. Per informazioni è attiva la sala operativa h24 della protezione civile al numero verde 800 854 854. Sul portale di Roma Capitale, www.comune.roma.it, si possono consultare tutte le informazioni e la mappa per individuare la distanza dal luogo dell’esplosione.