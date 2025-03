Estate: dal 19 giugno al 12 luglio torna 'Isola di Roma' all'isola Tiberina

Dal 19 giugno al 12 luglio si svolgerà l'evento "Isola di Roma" che trasformerà nuovamente l’Isola Tiberina in uno spazio aperto a serate di cinema, incontri, degustazioni, installazioni artistiche, cocktail, cibo d’eccellenza e spensieratezza, in un’atmosfera che rappresenta lo spirito di Roma e l’italianità in senso più generale.

Al centro del Tevere, sospesa tra le due sponde, l'Isola Tiberina è da sempre uno dei luoghi più suggestivi e ricchi di storia della capitale. Qui, tra Trastevere e il centro storico, per circa un mese convivranno le diverse anime dei principali festival europei dedicati al cinema e alle arti, un vero e proprio “Festival dei Festival”, dove forme ed espressioni artistiche si intrecciano, dando vita a un’esperienza collettiva ricca di connessioni, scoperte e creatività condivisa. Articolata in tre aree principali (Isola del Cinema, Isola dell’Arte e Isola del Gusto), l’Isola di Roma celebrerà così la bellezza in tutte le sue forme, regalando ogni sera momenti di scoperta e intrattenimento sotto le stelle.

Il Festival, che ha sempre visto una grande partecipazione di romani e turisti, ha accolto negli anni una media di 90mila persone per ogni edizione. Quest’anno, in occasione del Giubileo, si punterà ad aumentare l’affluenza. Per l’edizione 2025 Isola del Cinema si propone con una sala cinematografica all'aperto da 500 posti a sedere, una seconda sala da 100 posti a sedere, e due palchi per esibizioni di artisti e conferenze. Isola dell’Arte avrà a disposizione due spazi eventi dedicati a installazioni e performance artistiche, presentazioni, mostre fotografiche e show cooking. Infine, nell’Isola del Gusto, troveranno spazio il mercato delle eccellenze enogastronomiche del made in Italy, il ristorante L'Isola, dedicato ai piatti iconici dei film, due terrazze lounge bar, una pizzeria gourmet. Sg Company, grazie alla sua divisione format e a Sinergie, agenzia di live communication, ha rilanciato l'evento, definendo una partnership con Sud srl e Little giant srl e collaborando, a partire dal giugno 2025 per i prossimi tre anni, nella comunicazione e organizzazione del festival del cinema, con aree tematiche, conferenze, proiezioni di film e momenti dedicati a sponsor che vogliano approfittare di una location unica per i loro eventi.

"Grazie anche alla divisione format di SG Company e alla sua agenzia Sinergie, l’Isola di Roma tornerà a vivere con una serie di grandi eventi e manifestazioni. Come Sg siamo davvero molto soddisfatti del lavoro svolto da Sinergie e dal suo team di Roma, che ancora una volta dimostra la sua grande conoscenza del mercato degli eventi a respiro internazionale e ci rende fieri della nostra sister company coinvolta in un progetto di grande appeal per tutto il gruppo", ha commentato Davide Verdesca, ceo di Sg Company.