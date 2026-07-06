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Nube di cenere sull'Etna, all'aeroporto di Catania sospese le attività di volo

Da domenica sera e per tutta notte stop a voli in arrivo. Consentite invece le partenze degli aerei presenti in aeroporto

Cenere e fumo fumo che sale dal cratere durante un'eruzione dell'Etna - (Afp)
Cenere e fumo fumo che sale dal cratere durante un'eruzione dell'Etna - (Afp)
06 luglio 2026 | 07.25
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

A causa della nuova attività dell'Etnasono state interrotte tutte le attività di volo serali e notturne per i voli in arrivo a Catania . Consentite invece le partenze degli aerei presenti in aeroporto, ha comunicato la società di gestione dell’aeroporto della città. Le attività vulcaniche di ieri, domenica 5 luglio, a causa della rotazione dei venti, ha causato l'innalzamento di una nube di cenere.

L'Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) ha riportato che l'emissione di cenere ha avuto inizio domenica intorno alle 5:45 GMT, intensificandosi a partire dalle 6:45 GMT. Il fenomeno ha generato una colonna eruttiva di circa 1,5 chilometri di altezza, soggetta a una dinamica di trasporto eolico verso sud. I modelli di previsione elaborati dagli scienziati sulla base dei dati meteorologici confermano la persistenza della dispersione della cenere verso sud per le ore successive.

L'Etna ha avviato un nuovo ciclo eruttivo il 26 giugno, caratterizzato da attività effusiva che ha indotto le autorità competenti a innalzare il livello di sorveglianza. L'Ingv ha precisato che i flussi lavici originati a fine giugno hanno arrestato la propria progressione il 4 luglio, sebbene la recente emissione di cenere abbia compromesso la regolarità del traffico aereo. Precedentemente, tra la notte del 2 e del 3 luglio, il monitoraggio ha rilevato un ulteriore flusso lavico di modesta entità, il quale ha percorso poco più di cento metri prima di cessare l'avanzamento.

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Etna catania stop volo etna cenere catania catania news
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