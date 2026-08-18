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Palio di Siena, vince la contrada del Nicchio- Diretta

Dopo due rinvii oggi a Piazza del Campo è il giorno della Carriera

Ipa/Fotogramma - Adnkronos
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18 agosto 2026 | 17.56
Alberto Tomasi
LETTURA: 1 minuti

E' tutto pronto a Piazza del Campo, dopo due rinvii causa maltempo, oggi è il giorno del Palio di Siena. Per la prima volta dopo 50 anni si correrà il 18 agosto, nel 1976 vinse la Civetta con Aceto su Panezio. Alle 19 le dieci contrade usciranno dall’entrone per contendersi il Drappellone di Teodora Axente. Sul tufo ci saranno l’Aquila con Carlo Sanna detto Brigante e Benitos, la Chiocciola con Jonatan Bartoletti detto Scompiglio e Arestetulesu, la Giraffa con Elias Mannucci detto Turbine e Euskaldi, l’Istrice con Federico Guglielmi detto Tamurè e Ares Elce, la Lupa con Dino Pes detto Velluto e Diodoro, il Nicchio con Giovanni Atzeni detto Tittia e Anda e Bola, l’Oca con Michel Putzu detto Spago e Diamante Sauro, l’Onda con Andrea Sanna detto Virgola e Viso d’Angelo, la Selva con Sebastiano Murtas detto Grandine e Canarinu, la Torre con Giuseppe Zedde detto Gingillo e Donrodrigo.

Lo scorso luglio la contrada dell'Aquila ha vinto il Palio dedicato alla Madonna di Provenzano con il fantino Giovanni Atzeni, detto Tittia, sul cavallo Diodoro, interrompendo un digiuno di vittorie che durava dal 1992.

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