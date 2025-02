Evade dai domiciliari ma viene sorpreso in centro a Spoleto vestito da carcerato, arrestato

Magari già si preparava alla vita dietro le sbarre il 52enne che, evaso dai domiciliari, è uscito di casa per un giro in centro vestito da carcerato. E' successo qualche giorno fa, quando l’uomo già sottoposto alla misura cautelare con tanto di braccialetto elettronico dopo esser stato trovato fuori dalla propria abitazione mentre si aggirava in strada brandendo una spranga di ferro. Nonostante il provvedimento, giovedì scorso, il 52enne è stato sorpreso mentre camminava in Corso Garibaldi vestito con un completo da detenuto americano, a righe bianche e nere orizzontali con tanto di matricola sul petto.

Alla vista dei poliziotti, l’uomo è fuggito verso casa sua, dove i poliziotti lo hanno raggiunto e trovato già cambiato. Accompagnato in commissariato, è stato arrestato per evasione e, su disposizione del Pubblico Ministero di turno della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Spoleto, trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa dell’udienza di convalida. Ritenendo inadeguata la misura cautelare degli arresti domiciliari, il giudice, dopo aver convalidato l’arresto, ha sostituito la misura in vigore con quella della custodia cautelare in carcere. Al termine delle attività di rito, l’uomo è stato portato nell'istituto penitenziario di Spoleto. Senza il vestito a righe.