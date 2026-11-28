"Durante il trattamento della malattia, nel corso degli anni, i pazienti diventano molto sensibili ai farmaci. Mentre nelle fasi iniziali noi diamo le medicine tre volte al giorno e loro sono stabili nel corso della giornata, con la progressione della malattia, quindi con l'aumento del fenomeno neurodegenerativo, diventano molto sensibili ai livelli nel sangue di questi farmaci che spesso hanno una durata breve, quindi hanno delle fasi di miglioramento clinico chiaro quando il farmaco entra nel circolo ed arriva al cervello, e poi delle fasi di peggioramento, quando purtroppo il farmaco scende di livello e non stimola più i neuroni. Tradotto: hanno delle fasi di accensione ('on'), in cui stanno bene, in cui camminano, in cui si muovono con tranquillità, e delle fasi invece di blocco, di spegnimento, ('off'), quando il farmaco non è più funzionante e non riesce più a raggiungere i suoi obiettivi a livello centrale, nel sistema nervoso centrale". Lo ha detto Giovanni Fabbrini, presidente fondazione Limpe alla presentazione di 'Un, due, tre, stella!', il cortometraggio vincitore del primo contest cinematografico sulla vita con la malattia, promosso in occasione della giornata nazionale del Parkinson dalla confederazione Parkinson Italia con il patrocinio della Fondazione Limpeed il supporto non condizionante di Zambon.

"Questo succede più volte nel corso della giornata - ha spiegato - perché magari prendono una terapia quattro volte al giorno, quindi sperimentano per quattro volte nell’arco delle 24 ore, godendo di due ore di benessere e di un'ora di fase di blocco, e così via. Sono fasi talvolta prevedibili, talvolta no, quindi accadono all'improvviso rendendo ancora più delicata la situazione per queste persone che ad un certo punto, senza preavviso, si sentono molto insicure, incerte e si pongono delle domande: 'starò bene?' 'Starò male?' 'Se vado a fare questa cosa funzionerà il farmaco?' Subentrano, di conseguenza, in uno stato d’ansia e angoscia, in un circolo vizioso per cui c'è anche un'aspettativa negativa del paziente che si trova a non poter prevedere quello che accadrà nel corso della giornata, a non poter programmare le cose da fare, anche un semplice pranzo in famiglia o un'uscita dedicata allo shopping, piuttosto che un’attività lavorativa. Ecco perché queste fasi di imprevedibilità rendono ancora più complicata la vita dei pazienti" ha poi concluso Fabbrini.