Ha tentato di rubare la spesa al supermercato di Fabriano ma i carabinieri, capita la situazione, gli hanno pagato il pranzo e alcuni generi di prima necessità. Protagonista della vicenda un 72enne incensurato e con gravi difficoltà economiche e familiari.

La storia

L'uomo mercoledì mattina aveva tentato di portare via vari generi alimentari del valore di circa 120 euro dal supermercato di via Gigli. Ma il tentativo goffo di uscire senza pagare con il carrello pieno, era stato notato dalla vigilanza del supermercato che l'aveva bloccato chiamando il 112. Sul posto i militari hanno identificato l’uomo, verificando come effettivamente poco prima avesse messo in atto un maldestro tentativo di furto. Ma quando hanno visto che il fermato risultava totalmente incensurato, hanno approfondito con lui i motivi del gesto i militari si sono imbattuti in una storia di disagio e difficoltà economiche e personali che lo avevano indotto, pur nella piena consapevolezza del grave errore in cui stava incorrendo, a commettere l'illecito.

Dopo aver raccolto tutti gli elementi per ricostruire il quadro completo della vicenda i militari dell’Arma, pur essendo tenuti a procedere penalmente nei confronti del 72enne con una denuncia per furto, hanno compreso che sul piano umano si rendeva necessario fornirgli un supporto materiale a fronte della situazione di difficoltà effettivamente vissuta. Gli hanno quindi acquistato un pasto presso un ristorante del posto e l’hanno messo in contatto con il locale Centro culturale islamico della misericordia, che per i prossimi giorni si farà carico di procurargli generi di prima necessità, nella speranza che possa uscire il prima possibile da questo momento buio.