circle x black
Cerca nel sito
 

Fabrizio Corona, il giudice: "Non rispetta divieto su Signorini, l'ho denunciato al pm"

Il reato può comportare una pena fino ai tre anni di carcere

Fabrizio Corona (Fotogramma/Ipa)
Fabrizio Corona (Fotogramma/Ipa)
09 febbraio 2026 | 20.26
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il giudice del Tribunale civile di Milano Roberto Pertile interviene nuovamente su Fabrizio Corona e di fronte alle ulteriori lamentele di Alfonso Signorini - l'ex fotografo non rispetta il divieto di pubblicare contenuti sul conduttore tv e "giunge persino a compiacersi di tale suo illecito rifiuto" - denuncia Corona al pubblico ministero per il reato che punisce la mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice (ex articolo 388 del codice penale). Il reato, indicato dal giudice, può comportare una pena fino a tre anni, ed è rivolto a chi si sottrae all'adempimento di obblighi civili, derivanti da un provvedimento giudiziario.

Nel provvedimento, che respinge le richieste di Corona, il giudice Pertile dà anche atto che, in forza dell'ordinanza del 26 gennaio 2026 e in applicazione del Regolamento Ue 2022/2065, Signorini "ha facoltà di rivolgere direttamente agli hosting provider la richiesta di rimuovere dai loro server (o di rendere comunque indisponibili al pubblico) tutti i controversi materiali" e riserva al futuro eventuale giudizio di merito "ogni altro provvedimento sulle restanti richieste formulate dal giornalista".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
corona signorini corona signorini oggi corona signorini giudice corona signorini giudice oggi
Vedi anche
Milano Cortina, prima giornata senza podio per gli azzurri: le videonews dalla nostra inviata
Milano Cortina 2026, è il giorno della libera femminile: videonews dal nostro inviato
Milano Cortina, cartelli pro Pal e fumogeni su binari ferrovia vicino al Villaggio olimpico - Video
Trump, la difesa: "Obama scimmia nel video? Non ho visto"
Milano Cortina, oggi discesa libera con Paris e Franzoni: videonews dal nostro inviato
Milano Cortina, Mattarella sul tram con Valentino Rossi: la sorpresa alle Olimpiadi - Video
Milano-Cortina, bandiera Usa issata in prefettura: per Vance corteo di oltre 20 auto - Video
Milano-Cortina, fiamma olimpica contestata dagli studenti della Statale
News to go
Spagna, social vietati ai minori di 16 anni
L'agente aggredito al corteo per Askatasuna: "Amareggiato, ma sto bene" - Video
Fontana di Trevi a pagamento, 2 euro per i turisti: le testimonianze
Askatasuna, al corteo di Torino incappucciati coperti anche da ombrelli - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza