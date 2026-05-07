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Famiglia nel bosco, il bollettino: "Bambina ricoverata in miglioramento"

La Asl: "La bimba è serena, riceve la visita dei genitori tutti i giorni e collabora con la maestra presente in reparto"

I genitori dei bambini - (Foto Adnkronos)
I genitori dei bambini - (Foto Adnkronos)
07 maggio 2026 | 15.20
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Le condizioni della bambina, ricoverata presso la Pediatria dell'ospedale di Vasto, sono in miglioramento". Così una nota della Asl Lanciano Vasto Chieti sulla piccola Trevallion, della cosiddetta famiglia nel bosco di Palmoli (Ch), ricoverata in ospedale da domenica scorsa.

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"Proseguono le terapie che i medici hanno prescritto per curare in modo appropriato la patologia respiratoria da cui è affetta, di probabile natura virale, fatto comune nei più piccoli specie in questo periodo", si legge nella nota.

"La bimba - prosegue la Asl - è serena, riceve la visita dei genitori tutti i giorni e collabora con la maestra presente in reparto. I medici e il personale infermieristico prestano alla piccola paziente la migliore assistenza e le cure del caso, con la competenza e la professionalità che da sempre caratterizzano la Pediatria di Vasto, e mai messe in discussione".

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