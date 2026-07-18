circle x black
Cerca nel sito
 

Famiglia nel bosco, Catherine e Nathan: "Prossima settimana sarà molto importante"

All’istituto di terapia cognitivo interpersonale del professor Tonino Cantelmi la presentazione del libro ‘La mia verità. Memorie e pensieri della mamma nel bosco’

Famiglia nel bosco - fotogramma/ipa
Famiglia nel bosco - fotogramma/ipa
18 luglio 2026 | 16.50
Daniele Dell'Aglio
LETTURA: 1 minuti

“I miei bambini sono quelli che più mi hanno insegnato nella vita e quando ho chiesto loro cosa volevano che scrivessi nel libro mi hanno detto ‘il fatto che siamo sempre insieme’”. Lo ha detto Catherine Birmingham, la madre della ‘famiglia nel bosco’ intervenendo alla presentazione del libro ‘La mia verità. Memorie e pensieri della mamma nel bosco’ che si è tenuta al TCI – Istituto di Terapia Cognitivo Interpersonale, la scuola fondata dal professor Tonino Cantelmi.

All’incontro hanno partecipato tra gli altri la scrittrice Susanna Tamaro, la professoressa Anna Maria Giannini, ordinaria di Psicologia Generale presso Sapienza Università di Roma, e l’avvocato Simone Pillon, che assiste Catherine nella vicenda giudiziaria. “Siamo molto nervosi per lunedì, la prossima settimana sarà importante” ha aggiunto Catherine facendo riferimento alla consegna delle memorie difensive e all’allontanamento dei figli.

Durante l’incontro ha preso la parola anche Nathan, il papà. “Per noi era una scelta facile, noi abbiamo vissuto tutta la vita nelle grandi città e per i nostri figli non vogliamo questo. I problemi nelle città stanno aumentando, con i social, il bullismo. Noi vogliamo cambiare il nostro mondo e ci sono tantissime persone che stanno facendo la stessa scelta lasciando la città per vivere nell’autosufficienza” ha detto.

Catherine ha concluso spiegando che “se prima la vita era dominata da stress e paura, oggi invece i sentimenti principali sono amore, libertà e scelta".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
famiglia nel bosco libro memorie difensive autosufficienza
Vedi anche
Tragedie in acqua, Musumeci: "Dopo l'estate legge per evitarle" - Video
News to go
Veneto, Emilia Romagna e Toscana al top della sanità italiana
Ponza d'autore, Osho: "L'agenda Draghi? Ce l'hanno da Buffetti" - Video
Bad Bunny fa ballare 78mila persone e Milano si colora di Porto Rico per una notte - Video
Crans Montana, la festa per il ritorno a casa del 16enne Leonardo Bove dopo sei mesi - Video
Caso Roggero, Gratteri: "Non si può parlare di grazia prima di percorso in carcere" - Video
Pallavolo, 'esordio' di Durigon da presidente della Lega Volley sul palco di Ponza d'Autore - Video
Jennifer Lopez canta in italiano 'Il cielo in una stanza' e incanta Taormina - Video
Roggero a Bollate: "Pentito? Con il senno di poi, ma bisogna trovarcisi" - Video
News to go
Traghetti, aumentano i prezzi in Italia
Estate, il medico: "Bambini e adolescenti più a rischio scottature, attenzione al melanoma"
News to go
Energy drink, in Uk arriva la stretta per i minori di 16 anni


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza