circle x black
Cerca nel sito
 

Famiglia nel bosco, il papà potrebbe trascorrere il Natale con i figli: attesa decisione

A Nathan Trevallion potrebbe essere concessa un’autorizzazione speciale affinché possa trascorrere la giornata all’interno della struttura che ospita i bambini e la moglie

Tribunale per i minorenni dell'Aquila. Nel riquadro, Nathan Trevallion e la moglie - Fotogramma /Ipa
Tribunale per i minorenni dell'Aquila. Nel riquadro, Nathan Trevallion e la moglie - Fotogramma /Ipa
22 dicembre 2025 | 19.23
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Potrebbe essere concessa un’autorizzazione speciale a Nathan Trevallion affinché possa trascorrere la giornata di Natale all’interno della struttura che ospita i tre figli, allontanati a novembre dalla casa del bosco in cui vivevano a Palmoli, in provincia di Chieti, con i genitori. "La richiesta - dice all'Adnkronos il sindaco di Palmoli, Giuseppe Masciulli - riguarderebbe esclusivamente il 25 dicembre. Domani dovremmo avere una risposta".

L'allontanamento dei bimbi è stato disposto, assieme alla sospensione della responsabilità genitoriale, dopo l’intervento dei servizi sociali, e con provvedimento del Tribunale per i minorenni dell’Aquila. I bimbi, di 6 e 8 anni, sono stati collocati in una struttura protetta, dove si trova anche la madre che può vedere i piccoli più volte al giorno.

Nei giorni scorsi la Corte d’Appello dell’Aquila ha rigettato il ricorso presentato dalla coppia, confermando la permanenza dei bambini in comunità anche durante le festività natalizie. I giudici hanno riconosciuto alcuni progressi da parte dei genitori sul piano organizzativo e abitativo, ma li hanno ritenuti insufficienti per modificare la misura adottata, motivata da criticità legate alle condizioni di vita, all’istruzione e alla tutela sanitaria dei minori.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
famiglia bosco famiglia nel bosco famiglia bosco bambini Nathan Trevallion trevallion famiglia nel bosco
Vedi anche
News to go
Natale da record per il settore aereo
Milano-Cortina, Brignone: "Non so cosa riuscirò a fare, ce la sto mettendo tutta" - Video
News to go
Natale 2025, il 41% preferisce regali "fisici": i dati
News to go
Disturbo cognitivo lieve: il 10% evolve in demenza in due anni
Turismo alberghiero tra i pilastri dell'economia italiana
News to go
Natale, 30 milioni di regali indesiderati: un italiano su 5 li rivende
Putin e l'ironia su Zelensky: "Un attore di talento" - Video
News to go
Milioni di italiani in partenza tra Natale e Befana
News to go
TikTok firma l'accordo per la vendita dell'attività in Usa
Accordo Ue sull'Ucraina nella notte, Meloni: "Soddisfatta, ha vinto il buonsenso" - Video
Ucraina, Tajani a Putin: "Nell'Ue nessun maialino, solo leader eletti" - Video
News to go
Affitti, quanto pesano in Italia: il caso Milano e la mossa Ue


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza