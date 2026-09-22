"Questo pomeriggio, dopo 23 giorni dall'ordinanza, i bambini hanno finalmente potuto recarsi a Palmoli per stare con mamma e papà nella casa messa a disposizione dal sindaco. L'incontro è stato gioioso e sereno: mamma Catherine aveva preparato i biscotti allo zenzero, i bambini hanno giocato e poi hanno preparato tutti insieme la cena con mamma e papà". Lo comunica in una nota l'avvocato Simone Pillon, legale dei genitori della cosiddetta 'famiglia nel bosco', Catherine Birmingham e Nathan Trevallion.

"Colgo l'occasione - prosegue Pillon - per ringraziare il sindaco di Palmoli che ha garantito il servizio d'ordine, i giornalisti che si sono mantenuti alla giusta distanza, come peraltro già accaduto la scorsa settimana, la tutrice e la curatrice che sono state presenti insieme alla difesa, e lo stesso servizio che ha finalmente garantito l'attuazione delle decisioni del Tribunale per i Minorenni. Ci auguriamo tutti - conclude il legale - che l'ormai iniziato percorso di rientro possa ora svolgersi nel migliore dei modi e senza più intoppi, anche in vista dell'imminente graduale inserimento dei pernotti".