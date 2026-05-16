Non smettono di chiedere di tornare a casa i tre bambini della famiglia nel bosco. "I colloqui, gli incontri e le videochiamate dei miei assistiti con i bambini procedono regolarmente. "Mancano loro la mamma e il papà, ma anche il cavallo Lee, l'asinello Gallipoli, i due cagnolini Spirit e Mr. Fluffy, i quattro gattini, le papere e le galline che vivono nella loro piccola fattoria e che erano parte della loro quotidianità" spiega in una nota l'avvocato Simone Pillon, attuale legale di Catherine Birmingham e Nathan Trevallion.

"I genitori si attengono scrupolosamente alle indicazioni ricevute, anche se non possono non notare che i loro figli in ogni occasione chiedano quando potranno tornare a casa. Martedì prossimo tornerò a incontrare i miei assistiti e vedrò gli altri operatori coinvolti nella vicenda, tra cui il Servizio sociale e i dirigenti della casa famiglia. Rinnovo la disponibilità a una collaborazione leale che permetta di risolvere questa grave situazione il prima possibile".